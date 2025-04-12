انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ومولودية البيض

انطلقت السبت عملية بيع تذاكر مباراة نصف نهائي كأس الجزائر ، التي ستجمع بين شباب بلوزداد ومولودية البيّض.

وطرحت تذاكر المباراة المرتقبة أمسية هذا الثلاثاء، على المنصة الرقمية “ديجي تيكت”.

وبرمجت المباراة بملعب ميلود هدفي بوهران، أين سيسعى كل طرف للظفر بتأشيرة المرور إلى النهائي.

وسيحضر الفريقان للمباراة بمعنويات عالية، بعد التألق في الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة، حيث عاد الشباب بفوز ثمين من بشار، على حساب شبيبة الساورة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومن جهته فرض ملوية البيض التعادل على مضيفه نادي بارادو.

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة واتحاد الحراش

وانطلقت سهرة الجمعة، عملية بيع تذاكر مباراة نصف نهائي كأس الجزائر التي تجمع بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش.

وأعلن ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف عن طرح تذاكر المباراة للبيع، عبر المنصة الرقمية “ديجي تيكت”.

وتم طرح 46 ألف تذكرة للبيع، حيث خصصت 23 ألف تذكرة لأنصار منشطي مباراة نصف النهائي.

وستخصص البوابات من 01 إلى 32 لدخول أنصار اتحاد الحراش.

في حين ستخصص البوابات من 33 إلى 66 لدخول أنصار اتحاد العاصمة.

وأصافت إدارة ديوان المركب الأولمبي أنه “يمكن للمناصرين الذين اقتنوا التذاكر الاحتفاظ بها على هواتفهم النقالة الذكية والدخول مباشرة بالهاتف عبر رمز الاستجابةQR، تفاديا لطبع التذكرة وحمايتها من أي نسخ أو سرقة محتملة، بالإضافة إلى الاقتصاد في مادة الورق وحماية البيئة”.

وتتجه الأنظار سهرة هذا الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة إلا ربع إلى ملعب 5 جويلية بالعاصمة، الذي يحتضن قمة عاصمية مثيرة، بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش، في إطار نصف نهائي كأس الجزائر.