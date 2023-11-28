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رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة

عمر سلامي
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انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة
أرشيف
فريق مولودية الجزائر

انطلقت سهرة الاثنين، عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة، التي تدخل في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى.
وتم طرح تذاكر مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة للبيع على المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

ويستقبل متصدر الرابطة المحترفة الأولى، نجم مقرة، الجمعة المقبل بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة الخامسة إلا ربع.

ولتسهيل عملية دخول الأنصار يوم المباراة، أعلنت إدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف عن فتح كل أبواب الملعب أمام الأنصار الحاملين للتذاكر، مع توفير الخدمات داخل الملعب من محلات تستجيب لحاجيات الأنصار قبل وخلال المباراة.

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