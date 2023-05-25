انطلاق عملية بيع تذاكر نصف نهائي كأس الجزائر

انطلقت أمسية الأربعاء عملية بيع تذاكر مبارتي نصف النهائي كأس الجزائر، عبر منصة “تذكرتي”.

ويواجه فريق شبيبة الساورة، جمعية الشلف بملعب ميلود هدفي في وهران، في حين يستقبل نجم مقرة شباب بلوزداد في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وحدّد سعر التذكرة الواحدة، بالنسبة لمباراة الساورة أمام الشلف، ومباراة شباب بلوزداد أمام نجم مقرة، بـ500 دج.

وأكدت الصفحة الرسمية للشبيبة الساورة، أن إدارة الفريق ستوزع 5000 تذكرة مجانا لصالح أنصار نسور الصحراء.

وستم توزيع هذه التذاكر على الأنصار مباشرة، بعد وصولهم إلى وهران لمؤازرة فريقهم ومساندته على تجاوز عقبة جمعية الشلف .

وبرمجت لجنة الكأس مباراة نصف النهائي شبيبة الساورة وجمعية الشلف، هذا الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء، فيما تلعب مباراة نجم مقرة وشباب بلوزداد أمسية السبت بداية من الساعة السادسة.