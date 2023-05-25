-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر نصف نهائي كأس الجزائر

عمر سلامي
  • 171
  • 0
انطلاق عملية بيع تذاكر نصف نهائي كأس الجزائر
أرشيف
كأس الجزائر

انطلقت أمسية الأربعاء عملية بيع تذاكر مبارتي نصف النهائي كأس الجزائر، عبر منصة “تذكرتي”.

ويواجه فريق شبيبة الساورة، جمعية الشلف بملعب ميلود هدفي في وهران، في حين يستقبل نجم مقرة شباب بلوزداد في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وحدّد سعر التذكرة الواحدة، بالنسبة لمباراة الساورة أمام الشلف، ومباراة شباب بلوزداد أمام نجم مقرة، بـ500 دج.

وأكدت الصفحة الرسمية للشبيبة الساورة، أن إدارة الفريق ستوزع 5000 تذكرة مجانا لصالح أنصار نسور الصحراء.

وستم توزيع هذه التذاكر على الأنصار مباشرة، بعد وصولهم إلى وهران لمؤازرة فريقهم ومساندته على تجاوز عقبة جمعية الشلف .

وبرمجت لجنة الكأس مباراة نصف النهائي شبيبة الساورة وجمعية الشلف، هذا الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء، فيما تلعب مباراة نجم مقرة وشباب بلوزداد أمسية السبت بداية من الساعة السادسة.

مقالات ذات صلة
تأخير انطلاق المباراة من الثانية زوالا إلى الثامنة ليلا

تأخير انطلاق المباراة من الثانية زوالا إلى الثامنة ليلا

نادي جوفنتوس يرد على عقوبة خصم النقاط

نادي جوفنتوس يرد على عقوبة خصم النقاط

“المنتخب الفرنسي سيندم على تضييع بدر الدين بوعناني”

“المنتخب الفرنسي سيندم على تضييع بدر الدين بوعناني”

هذه أبرز أوراق بن شيخة لكسب اللقب القاري بعد طول انتظار

هذه أبرز أوراق بن شيخة لكسب اللقب القاري بعد طول انتظار

بالفيديو.. استقبال حار لبن ناصر في مركز تدريبات ميلان

بالفيديو.. استقبال حار لبن ناصر في مركز تدريبات ميلان

طوارئ في تنزانيا.. ومسؤولو “يانغ أفريكانز” يستنجدون بطلبة الجامعات

طوارئ في تنزانيا.. ومسؤولو “يانغ أفريكانز” يستنجدون بطلبة الجامعات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد