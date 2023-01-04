انطلاق عملية بيع تذاكر ودية المنتخب المحلي أمام غانا

انطلقت الأربعاء عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الغاني.

وتباع تذاكر المباراة الودية، على المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

ويواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة، منتخب غانا وديا، أمسية السبت بداية من الساعة الخامسة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وسيتم تدشين ملعب براقي بمناسبة هذه المباراة الودية، التي ستكون الأخيرة للمنتخب الوطني للمحليين، قبل مواجهة منتخب ليبيا يوم 13 جانفي الجاري، بنفس الملعب لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى، من شان الجزائر.