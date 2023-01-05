انطلاق عملية تسليم تذاكر المباراة الافتتاحية للشان

انطلقت الخميس، عملية تسليم التذاكر الخاصة بالمباراة الافتتاحية للشان، وهذا عبر 18 نقطة موزعة عبر إقليم ولاية الجزائر.

وتسلم تذاكر المباراة الافتتاحية التي سيحتضنها ملعب براقي، للمواطنين الذين قاموا باقتنائها عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

وسيكون بإمكان الجماهير تسلم تذاكر المباريات في المواقع المخصصة لذلك، بداية من الساعة التاسعة صباحا و إلى غاية الثامنة ليلا.

وتم الإعلان في وقت سابق عن القاعات الرياضية والمراكز الثقافية المخصصة لسحب التذاكر، الخاصة بالمباريات المقررة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وتجمع المباراة الإفتتاحية لشان الجزائر، بين المنتخب الوطني للمحليين ومنتخب ليبيا يوم 13 جانفي الجاري، بملعب براقي.