انطلاق عملية تفتيش المستشفيات العمومية والخاصة

سطرت وزارة الصحة برنامج تفتيش وخرجات ميدانية ليلية تشمل مؤسسات وهياكل صحية عمومية وخاصة عبر الولايات.

وأفاد بيان للوزارة، أن البرنامج يهدف إلى الوقوف على مدى سهولة الولوج الى مختلف الخدمات الصحية خلال شهر رمضان.

وجاء في البيان أنه “طبقا لتعليمات وزير الصحة سطرت وزارة الصحة في إطار برنامج تفتيش ليلي خرجات ميدانية لفرق التفتيش لتشمل مؤسسات وهياكل صحية من القطاعين العمومي والخاص، عبر التراب الوطني “.

ستعكف هذه الفرق التفتيشية المكونة من أطباء مفتشين على:

في القطاع العام:

– عمل الإستعجالات الطبية الجراحية

– النظافة الاستشفائية ونظافة المحيط

-استخدام الرقمنة في مسار التكفل بالمرضى

– الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى وموظفي المناوبة

– نظام المناوبة (تكوين الفريق والجداول الزمنية والظروف اللوجستية، وغيرها)؛ و ظروف عمل مستخدمي الصحة

– عمل المنصات التقنية

– توفر المنتجات الصيدلانية

– حوصلة الأنشطة التي تمت أثناء المناوبة (عدد الاستشارات الاستعجالية وعدد العمليات الجراحية وعدد الفحوصات الإشعاعية والتحاليل الطبية).

في القطاع الخاص:

– مطابقة الأنشطة المعتمدة لمحتوى رخصة الاستغلال بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها.

– عمل الإستعجالات الطبية الجراحية

– النظافة الاستشفائية ونظافة المحيط

– عمل المنصات التقنية

– حوصلة الأنشطة التي تمت أثناء المناوبة (عدد الاستشارات الاستعجالية وعدد العمليات الجراحية وعدد الفحوصات الإشعاعية والتحاليل الطبية).