انطلاق عملية توزيع أكثر من 298 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ

اشرف وزير السكن محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء، على العملية الكبرى لتسليم السكنات بمختلف الصيغ منها 29852 بصيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني.

وجاء في بيان لوكالة عدل ” اشرف اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي ، رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووالي ولاية العاصمة ، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، على العملية الكبرى لتسليم السكنات بمختلف الصيغ منها 29852 بصيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني واستفاد مكتتبي العاصمة من استلام 6976 وحدة سكنية عدل موزعة على عدد من المواقع “.

كما دشن وزير السكن والعمران والمدينة رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ووالي العاصمة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق والمدير المركزي لتسيير العمليات والمديرين الجهويين الجزائر شرق وغرب موقع 1800 مسكن عدل بالسويدانية .

هذا وشهدت عملية تسليم المفاتيح فرحة عارمة وسط العائلات التي استلمت سكناتها.