انطلاق عملية حجز تذاكر رحلات الحج في الساعات المقبلة

ينتظر أن يعلن ديوان الحج والعمرة الجزائري خلال الساعات المقبلة، عن انطلاق عملية حجز تذاكر رحلات حجّاج بيت الله إلى البقاع المقدسة.

وحسب ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في حديثه لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، فإن أولى رحلات الحجّ ستنطلق يوم 15 جوان الجاري.

وقد استكملت إجراءات التحضير للتنقّل إلى البقاع المقدّسة بالنسبة لنحو 15 ألف حاجّا، إلى غاية يوم الإثنين 6 جوان، حسب ما ذكره الوزير بلمهدي.

ديوان الحج: قرار جديد يخص الفائزين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة

وفي 5 جوان 2022، أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني إرجاء الحج للفائزين ضمن القرعة والبالغين أكثر من 65 سنة إلى الموسم المقبل، مشيرا إلى بأن عدد الحجاج الذين سجلوا أنفسهم عبر البوابة الرقمية بلغ 14 ألف شخص من أصل أكثر من 18 ألف معني.

وكشف سليماني خلال مشاركته ضمن برنامج ” ضيف الدولية” عن تحييين البيانات الخاصة بقرعة الحج للموسم 2020-2021 و لتي كانت ألغيت بسب جائحة كورونا، وقال في هذا الخصوص إنه تقرر إرجاء عملية الحج للفائزين ضمن هذه القرعة للبالغين من العمر أكثر من 65 سنة إلى الموسم المقبل.

كما دعا مدير الديوان المواطنين إلى اغتنام مهلة الأربعة أيام الإضافية التي قررها الديوان، لتسجيل أنفسهم عبر البوابة الإلكترونية والتوجه إلى مقرات الدوائر الولائية من أجل الإسراع في استكمال جميع الخطوات الإدارية المعمول بها والخاصة بعملية الحج ومنها حجز تذاكر السفر عبر المنصة الرقمية .

واعترف المدير لعام للديوان الوطني للحج و العمرة بأن تكلفة الحج المقدرة بدء من هذه السنة بأكثر من 86 مليون سنتيم تعتبر نقطة سوداء، غير أنه قال إن ذلك يعود لجملة من العوامل منها خروج العالم من أزمة جائحة كورونا وقيام السلطات السعودية بفرض رسومات جديدة على عديد الخدمات بنسبة تتراوح مابين 05 إلى 15 بالمائة لم تكن موجودة من قبل، منها التأمين الطبي والتأمين على “الكوفيد ” ورسوم جديدة على التأشيرة.

وتحدث سليماني عن فرض السعودية لإجراءات جديدة فيما يتعلق بتنظيم الحج في المشاعر المقدسة حيث صارت هذه العملية تتم عبر آلية جديدة، بدء من هذه السنة وتستكمل العام المقبل، وتتضمن باقة من عروض الخدمات تختار بعثات الحج ما يناسبها من أسعار وبما يتوافق مع رغبات وقدرات حجاجها.

وقال إن “باقة المشاعر” تضم خدمات النقل والعوائد والإعاشة والخيم ويستثنى منها فقط خدمات الفنادق والإعاشة والسكن التي تظل خارج الباقة.

وعن سؤال عما إذا كانت هذه الأسعار مرشحة للانخفاض في المستقبل، قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة إن ذلك يخضع لقانون العرض والطلب، غير أنه أشار إلى وجود بعض التخوفات من احتمال ارتفاعها بعد أن تستعيد جميع الدول العربية والإسلامية حصصها التقليدية، بما يرفع عدد الحجاج إلى أكثر من 1،8 مليون حاج وما يقابله من ارتفاع للطلب على الخدمات.

تمديد آجال دفع تكلفة الحجّ

وفي 4 جوان 2022، أعلن الديوان الوطني للحجّ والعمرة في بيان، عن تمديد آجال الإجراءات الإدارية والصحية، وعملية دفع التكلفة الخاصّة بالحجّ، إلى 8 جوان الجاري.

وجاء في بيان الديوان أنّ قرار تمديدالكعبىة الآجال، اتخذ بالتنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في عملية تنظيم الحجّ.

ودعا الديوان الحجّاج إلى “الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، وفقا للآجال المحدّدة (قبل 8 جوان)”.

سليماني: تكلفة الحجّ في الجزائر هي الأدنى عربيا

على الرغم من ارتفاعها هذا الموسم، تبقى تكلفة الحجّ في الجزائر بين الأدنى على مستوى الدول العربية، حسب ما ذكره المدير العام لديوان الحج والعمرة أحمد سليماني.

وقال سليماني في حديث لقناة “الشروق نيوز” يوم 1 جوان 2022:”تكلفة الحج في الجزائر هي الأقل بين البلدان العربية الأخرى”.

وقد أنهى نحو 8000 حاجّا، جميع الإجراءات التنظيمية إلى غاية الفاتح جوان 2022، استعدادا لانطلاق أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة في الـ15 من نفس الشهر، حسب سليماني.

وفي حين ستنظّم آخر رحلات الحجّ المنطلقة من الجزائر في 5 جويلية المقبل، سيبدأ حجّاج بيت الله في العودة إلى الوطن في 15 جويلية، على أن تكون رحلة العودة الأخيرة في 1 أوت.

إرتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم.. وزير الشؤون الدينية يوضح

في 25 ماي 2022، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي أن كل القطاعات مجندة لإنجاح موسم الحج، مرجعا ارتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم إلى ارتفاع سقف التعاملات الاقتصادية في السوق العالمية.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة عمل مع اللجنة القطاعية المعنية بموسم الحج، أن “كل القطاعات مجندة لإنجاح موسم الحج لهذه السنة”، مشددا على أهمية التنسيق بين هذه القطاعات لتسهيل الإجراءات الرامية إلى “أداء هذا الركن في أحسن الظروف، بدءا بإجراء الفحص الطبي والحصول على الجواز الصحي الخاص بفيروس كورونا ودفع المستحقات والحجز الالكتروني بالنسبة للتذاكر والحجز الالكتروني والإيواء”.

وبخصوص تكلفة الحج لهذا الموسم، أوضح الوزير أن “الارتفاع ملحوظ هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة التي سبقت فيروس كورونا”، مرجعا ذلك إلى “ارتفاع سقف التعاملات الاقتصادية في السوق العالمية”.

وأضاف أن الجزائر “أخذت أحسن العروض وبتكلفة معقولة مقارنة مع الكثير من البعثات الأخرى”، مشيرا إلى أن “هذا الجهد تقوم به الجزائر للحفاظ على المواطن في الداخل والخارج وتمكينه من أداء مناسك الحج“.