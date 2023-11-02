انطلاق عملية مراجعة القوائم الإنتخابية هذا الأحد  

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية لسنة 2023، ستنطلق يوم الأحد 5 نوفمبر 2023، وستمتد إلى الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

أعلنت السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنّ عملية مراجعة القوائم الإنتخابية لسنة 2023، ستنطلق يوم الأحد 5 نوفمبر 2023، وستمتد إلى الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفي بيان نشرته اليوم، الخميس 2 نوفمبر، قالت فيه أن المواطنين البالغين 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2023، “مدعوون لطلب تسجيل أنفسهم بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة محل إقامتهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.”

خلال هذه المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية يمكن أيضا، حسب نص البيان، للناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة مقر اقامتهم الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم.

كذلك يمكن للناخبين المسجلين سابقا خلال هذه الفترة تصحيح بياناتهم في حالة ورود أخطاء أثناء تسجيلهم سابقا.

أما بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج، فيمكنهم حسب بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات.

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضعت كذلك موقعا إلكترونيا للتسجيل الأولي عن بعد : https: //services.ina-elections.dz