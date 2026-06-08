انطلاق عملية مراقبة الملاعب يوم 23 جوان الجاري

تحسبا للموسم الكروي المقبل..

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن إطلاق عملية مراقبة المنشآت الرياضية، ابتداء من الـ23 جوان الجاري، في إطار التحضير للموسم الكروي 2026-2027.

و تمت المصادقة على رزنامة زيارات المراقبة، خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي.

وستنطلق عملية مراقبة مختلف الملاعب رسميا يوم 23 جوان الجاري.

وأوضحت الاتحادية أن كل رابطة ستكون مكلفة بالإشراف على هذه العملية لدى الأندية التابعة لاختصاصها، فيما ستتولى اللجنة الوطنية مهمة تجميع وتلخيص التقارير الناتجة عن الزيارات، بهدف إعداد حصيلة عامة.

وتهدف هذه العملية إلى تقييم وضعية الملاعب والمنشآت الرياضية المخصصة لاحتضان المنافسات الوطنية خلال الموسم المقبل، والتأكد من مطابقتها للمعايير التنظيمية والقانونية المعمول بها.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الرابطة الأولى لموسم 2026-2027 رسميا يوم الخميس 20 أوت المقبل.