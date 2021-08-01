انطلاق عملية معالجة الرغبات لحاملي شهادة بكالوريا 2021

بعد غلق فترة تأكيد التسجيلات السبت

انطلقت، الأحد، عملية معالجة الرغبات المعبر عنها من قبل حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، والتي ستستمر إلى غاية 8 أوت الجاري، ليتم إعلام الطلبة الجدد بنتائج التوجيه مساء نفس اليوم، لتنطلق خلال الفترة من 9 إلى 13 أوت عملية إجراء المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين للمدارس العليا للأساتذة.

انتهت عملية تأكيد التسجيلات الأولية عبر الخط بتاريخ 31 جويلية 2021 والتي انطلقت يوم 30 من ذات الشهر بعد فتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأرضية التسجيلات عبر الخط بتاريخ 27 حتى 29 جويلية 2021، لتجري بداية من أمس الأحد عملية معالجة الرغبات الخاصة بالطلبة الجدد آليا، والتي من شأنها أن تحدد معدلات الترتيب الوطني الدنيا في أغلب الشعب والتخصصات، ولا سيما تلك التي تعرف طلبا كبيرا من قبل المتفوقين، حيث ستتم عملية معالجة بطاقة الرغبات والتي تحوي من 6 إلى 10 تخصصات على الأكثر بترتيب تنازلي وفقا للشروط المحددة في المنشور التوجيهي الخاص بالناجحين الجدد في البكالوريا لسنة 2021، ومنها احترام المعدلات الدنيا الخاصة لدخول الترتيب لكل تخصص سواء مدرسة عليا للأساتذة، أو المدارس التحضيرية، أو تخصصات العلوم الطبية، أوتخصصات مسار مدمج ماستر والتي تتطلب أيضا وحصريا هذه السنة احتساب المعدل الموزون، فيما تخضع مسارات التكوين في ليسانس “آل أم دي” للترتيب العام وفقا للمعدل المحصل عليه.

وفي سياق ذي صلة، ستكون معالجة الرغبات أيضا وفقا لشعبة الحصول على البكالوريا والأولوية الممنوحة لكل واحدة حسب التخصص المراد دراسته، إذ تعتبر شعبة العلوم التجريبية أولوية رقم واحد للراغبين في دراسة العلوم الطبية تليها شعبة الرياضيات ثم التقني رياضي، وبهذا فإن المعدل الموزون لشعبة العلوم التجريبية يمكن أن يكون أقل من المعدل الموزون المطلوب لتخصصي رياضيات وتقني رياضي للالتحاق بالطب بمختلف تخصصاته، والعكس في التخصصات التقنية والمدارس العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي التي تكون شعبة الرياضيات والتقني رياضي الأولية أولى، في حين تصبح شعبة تسير واقتصاد وتقني رياضي أولوية أولى في مختلف تخصصات الهندسة وفروعها.

وتراعى أيضا في عملية التوجيه ودراسة الرغبات قدرات استيعاب مؤسسات التعليم العالي والتكوين العاليين، والدوائر الجغرافية وهذا فيما يخص مسارات التكوين المحلي أو الجهوي، على خلاف المدارس العليا والتخصصات ذات التسجيل الوطني، ويرتقب أن ترتفع معدلات القبول في التخصصات الطبية وحتى المدارس العليا للأساتذة والمدارس التحضيرية والمدارس العليا بمختلف تخصصاتها وهذا نظرا لارتفاع عدد الحاصلين على البكالوريا بتقدير ممتاز وتقدير جيد جدا وحتى تقدير جيد في مختلف الشعب ولاسيما العلمية منها.