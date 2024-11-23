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اقتصاد

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري

الشروق أونلاين
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انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري

 تنطلق اليوم السبت، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري الموسوم بـ “أفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال السوق المالي”، في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال    

 وحسب بيان صادر عن لجنة تنظيم عمليات البورصة وتنظيمها، سيجمع هذا المؤتمر الذي يحمل شعار “آفاق جديدة لتمويل الإقتصاد الوطني من خلال السوق المالي”، نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين من هيئات أسواق مالية لدول تونس، مصر، سلطنة عمان ولجنة الرقابة على السوق المالي لدول إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي، وذلك لمناقشة أحدث التطورات في الأسواق المالية وتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد الوطني.

كما سيشمل برنامج المؤتمر جلسات حوارية ومحاضرات تركز على سبل تنشيط بورصة الجزائر لتمويل النمو الاقتصادي، وزيادة استقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات واعدة تساهم في تعزيز جاذبية السوق، كما سيشهد أيضا توقيع عدة اتفاقيات مهمة .

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