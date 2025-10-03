انطلاق فعاليات الماراطون الوردي بوهران

تحتضن ولاية وهران، اليوم الجمعة، فعاليات الحملة الوطنية للتحسيس والوقاية من سرطان الثدي، والذي ينظمها الهلال الأحمر الجزائري في إطار “أكتوبر الوردي”.

وفي هذا الصدد، تشرف رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ابتسام حملاوي اليوم على انطلاق الماراطون الوردي وذلك بساحة أول نوفمبر، بولاية وهران.

وسـتتضمن هـذه الفعالية التي تشهد مشاركة 1000 سيدة من 7 ولايات من الوطن، ماراطونا نسائياً ينطلق من ساحة أول نوفمبر وصولاً لفندق الليدو بالإضافة إلى حملة فحص مبكر مجاني لفائدة السيدات، وكذا إطلاق قافلة طبية متخصصة تجوب المناطق النائية إلى جانب جملة من الأنشطة التوعوية والصحية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن مكافـحة هذا الداء.

للإشارة، انطلقت، مساء الأربعاء بالجزائر العاصمة، الحملة الوطنية للكشف المبكر والتوعية حول سرطان الثدي وعنق الرحم تحت شعار “الكشف المبكر لحظة وعي لا تترددي, حياتك أمانة”.

وأشرف على إطلاق هذه الحملة كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي ووزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، إضافة إلى ممثلي الهيئات الأممية بالجزائر والمجتمع المدني.