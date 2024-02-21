انطلاق فعاليات المعرض الجزائري للعقار (دي زاد إيمو)

انطلقت الاربعاء، فعاليات المعرض الجزائري للعقار (دي زاد إيمو)، في قصر المعارض (سافكس)، رواق قورارة، وذلك بمشاركة ما لا يقل عن 40 عارضا حسبما أفاد به بيان للمنظمين.

وسيعرف هذا المعرض الذي يدوم إلى غاية يوم السبت المقبل، مشاركة مؤسسات متخصصة في مجال العقار, ومرقيين عقاريين, وشركات تأمين, وبنوك من أجل تقديم عروضهم المتعلقة بالتمويل العقاري, الى جانب مكاتب للدراسات الهندسية ومكاتب قانونية.

ويتوقع منظموا هذه التظاهرة، استقبال أكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض، خاصة تلك الفئة التي تبحث عن عروض مغرية من اجل اقتناء منزل أو إيجاد قروض أو حتى تأمين لمنازلها.

ويتضمن برنامج التظاهرة ندوات يقدمها خبراء في هذا المجال، حول عدة مواضيع من بينها النزعات العقارية والمنازل الذكية ومساهمة الذكاء الاصطناعي في التحكم في المنازل عن بعد.