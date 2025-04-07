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اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض “الجزائر متصلة” في قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال

الشروق أونلاين
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انطلاق فعاليات معرض “الجزائر متصلة” في قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال

 أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الاثنين، على رغبة قطاعه الوزاري في رفع مساهمته للناتج المحلي الاجمالي، إلى مستوى 30 مليار دولار بحلول 2029.

وفي كلمة للوزير زروقي، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض “الجزائر متصلة” المُقام في قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، قال “إن رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، يعدّ نتيجة منتظر لسلسلة من البرامج قامت بها الوزارة، والتي تجمع بين الاستثمار والسياسة العامة وتعبئة القدرات الوطنية”.

واعتبر زروقي، أن هذا المعرض التي سيُقام يومي الاثنين والثلاثاء، في الجزائر العاصمة، “فرصة تجمع الفاعلين في المجال الرقمي لمعالجة قضايا أساسية، ولاصدار مقترحات استراتيجية ستُدمج لاحقا في الاقتصاد الوطني”، مضيفا بالقول “المعرض أكبر من مجرد تظاهرة تقنية بل محطة استراتيجية في إطار التحول الرقمي الوطني، التي تشتغل عليه الجزائر”.

وأكد الوزير، على اشتغال قطاعه الوزاري لتطوير البنية التحتية والتي يجب أن ترافقها رؤية شاملة تدمج الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز النمو  الأمن السيبراني كعنصر مركزي في السيادة الرقمية والعنصر البشري كمصدر رئيس للقيمة والابتكار”.

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