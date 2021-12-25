انطلاق قافلة ”الجزائر في القلب” للترويج للألعاب المتوسطية

ألعاب البحر الأبيض المتوسط

أعطيت، السبت، بوهران، إشارة انطلاق قافلة ترويجية للطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقررة بوهران، في صائفة 2022. وذلك، من تنظيم المديرية المحلية للشباب والرياضة، بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب والرياضة للولاية.

ويشارك في هذه القافلة ما لا يقل عن 350 شاب، وزعوا على عدة مجموعات، توجهت كل منها إلى ولاية من الولايات الـ15، المعنية باستضافة هؤلاء الشبان، الذين ينتمون إلى ديار الشباب والكشافة الإسلامية ودور الشباب الوهرانية، وفق المنظمين.

وأوضح نفس المصدر أن مديريات الشباب والرياضة للولايات المستضيفة للقافلة، التي اختير لها عنوان ”الجزائر في القلب”، أعدت برنامجا ثريا لزوارها، يشمل عدة نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وأخرى ترفيهية، من خلال زيارة العديد من المواقع السياحية التي تزخر بها المناطق المعنية. وحمل الشباب المعني بالتظاهرة، التي أعطى إشارتها مدير الشباب والرياضة لوهران، ياسين سيافي، رفقة السلطات المحلية، انطلاقا من مقر ديوان مؤسسات الشباب، عدة ملصقات ولافتات تروج للألعاب المتوسطية (25 جوان -5 جويلية 2022) على مستوى الولايات المستقبلة.