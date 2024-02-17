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الجزائر

انطلاق قافلة تواصل للتّبادل بين الشّباب الجزائري

الشروق أونلاين
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انطلاق قافلة تواصل للتّبادل بين الشّباب الجزائري
المجلس الأعلى للشباب
انطلاق قافلة تواصل للتّبادل بين الشّباب الجزائري المُقيم في داخل الوَطن وفي الخارج، وهران يوم 17 فيفري 2024.

انطلقت صبيحة اليوم، السبت 17 فيفري، انطلاق قافلة تواصل للتّبادل بين الشّباب الجزائري المُقيم في داخل الوَطن وفي الخارج. وهي القافلة التي ينظمها عليها المجلس الأعلى للشباب بالشراكة مع مسجد باريس الكبير.

حسب ما أفاد به المجلس، القافلة أشرف على انطلاقها من المدرسة العليا للفندقة والإطعام بمدينة وهران رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حِيداوي.

القافلة ستدوم إلى غاية 20 فيفري الجاري، حيث ستحط الرحال بولاية ايليزي ثمّ جانت. وستتضمن إقامة العديد من الأنشطة والبرامج بإشراف كفاءات جزائرية من الداخل والخارج، تحت شعار “ويجمعنا الوطن”.

خلال هذا البرنامج سيساهم شباب الجالية في “ورش عمل ومناقشات مع شباب جزائريين آخرين، كما سينتهزون الفرصة لاكتشاف كنوز هذه المنطقة الاستثنائية” حسب ما أفاد به مسجد باريس الكبير الذي أطّر وفد أباء الجالية.

وقد حل ظهير أمس الجمعة، أول وفد من من شباب الجالية الوطنية بالخارج للمشاركة في قافلة تواصل للتّبادل بين الشّباب الجزائري، والتي تم إطلاقها اليوم إحياء لليوم الوطني للشّهيد.

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