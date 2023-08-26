انطلاق قوية لِمحيوس ولوصيف في البطولة السويسرية

استهلّ اللاعبان الدوليان الجزائريان أيمن محيوس وهيثم لوصيف مشوارَيهما الاحترافي خارج الوطن، بِطريقة مُوفّقة.

وفاز فريق إيفيردون سبور على ضيفه نادي سيرفات بِنتيجة (4-1)، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة السويسرية، مساء السبت.

وسجّل المهاجم محيوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54، واستُبدل في الدقيقة الـ 84، تاركا فريقه إيفيردون سبور مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

بينما دخل المدافع لوصيف إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73، لِيتمكّن من صنع الهدف الرابع بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (90+6).

وتُعدّ هذه المواجهة أوّل مباراة رسمية للاعبَين محيوس ولوصيف بِزيّ نادي إيفردون سبور السويسري، بعد أن كانا في الموسم الماضي يُمثّلان ألوان فريق اتحاد العاصمة.

وبات فريق إيفردون سبور يجمع 5 نقاط في المركز الـ 7، ويحوز نادي سيرفات 6 نقاط في الرّتبة الـ 6.