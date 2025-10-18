انطلاق ليسانس الإنجليزية الطبيّة لفائدة 9000 طالب

تكوين نوعي جديد "عن بُعد" بجامعة التكوين المتواصل

في خطوة نوعية نحو تعميم استعمال اللغة الإنجليزية في التعليم العالي، أطلقت جامعة التكوين المتواصل، ديدوش مراد، بالشراكة مع جامعة علوم الصحة، الدكتور المجاهد يوسف الخطيب، السبت، التكوين في الشهادة الثانية “ليسانس الإنجليزية الطبية عن بُعد”، لفائدة 8971 طالب موزعين عبر مختلف ولايات الوطن.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى ترسيخ استعمال اللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات الجامعية، وخاصة في الميادين العلمية والطبية التي تشكل نواة البحث والابتكار في العالم.

وشهدت فعاليات الانطلاق البروفيسور يحيى جعفري، مدير جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد، والبروفيسور مرزاق غرناوط، مدير جامعة علوم الصحة، حيث تم تقديم الأرضية التعليمية الرقمية وشرح كيفية استخدامها لتمكين الطلبة من متابعة دروسهم بفعالية عن بُعد.

وأوضح المنظمون أن الدراسة تتم حصريًا عبر المنصة الرقمية، في حين تُنظم الامتحانات حضوريا فقط، ما يسمح بتحقيق التوازن بين مرونة التعليم الإلكتروني وجودة التقييم الأكاديمي.

وأكد يحيى جعفري أن إطلاق هذا التكوين يمثل “خطوة استراتيجية في مسار تعميم استعمال اللغة الإنجليزية في الجامعة الجزائرية، بما ينسجم مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو الانفتاح والتميز الأكاديمي”.

من جهته، شدد غرناوط على أن “اعتماد التعليم عن بعد في هذا البرنامج سيسمح بتوسيع فرص التكوين والوصول إلى أكبر عدد من الطلبة، مع ضمان جودة بيداغوجية عالية بفضل المنصات الرقمية المطورة من قبل الجامعة”.

ويُعد هذا التكوين الجديد أحد أبرز المشاريع الجامعية التي تترجم التحول الرقمي في التعليم العالي الجزائري، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الطلبة لاكتساب مهارات اللغة الإنجليزية الطبية، التي تُعد اليوم لغة البحث العلمي والممارسة السريرية في أرقى المؤسسات الأكاديمية.