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انطلاق محاكمة لوح وكونيناف في قضية عرقلة عمل العدالة

نوارة باشوش
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انطلاق محاكمة لوح وكونيناف في قضية عرقلة عمل العدالة
أرشيف
الطيب لوح

انطلقت، الاثنين، بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، محاكمة الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال طارق نوة كونيناف، إلى تاريخ 21 فيفري، بتهم تخص إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب قد أحال الملف نهاية شهر ديسمبر 2021، حيث يتابع الطيب لوح في ملف الحال بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 في فقرته رقم 1 وتتعلق بجنح استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة لصالح رجل الأعمال وأحد المقربين إلى الرئيس السابق طارق نوة كونيناف.

وللتذكير، فإن حيثيات ملف الحال تعود إلى إصدار حكم قضائي عن محكمة مستغانم يدين طارق نوة كونيناف بالحبس مع الإيداع، حيث صدر في حقه الأمر بالقبض والسبب يتعلق بعدم دفع هذا الأخير لضرائب مدان بها بالملايير، ويفترض وفقا للإجراءات القانونية أن يدخل كونيناف السجن حتى يفرغ الأمر بالقبض الصادر ضده، إلا أن ذلك لم يتم وهذا بعد أن تدخل وقتها وزير العدل الطيب لوح.

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