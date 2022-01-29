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رياضة
الرابطة المحترفة الأولى لكرة

انطلاق مرحلة الإياب يوم 22 فيفري

ع. ع
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انطلاق مرحلة الإياب يوم 22 فيفري

تنطلق مرحلة الإياب لبطولة الجزائر للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم 22 فيفري القادم، بعد فترة راحة شتوية تدوم أسبوعين، وفق ما أعلنته رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي.

ولعبت الجولة السادسة عشرة (16) السبت، قبل أن يسدل الستار على مرحلة الذهاب بإجراء الجولة السابعة عشرة (17) والأخيرة يوم الاثنين 7 فيفري المقبل الذي سيشهد خوض آخر مقابلات الذهاب (5-7فيفري). وبرمجت الرابطة خلال فترة الراحة الشتوية لقاء يدخل ضمن تسوية الرزنامة يجمع بين سريع غليزان ونادي بارادو المقرر يوم الجمعة 11فيفري 2022.

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