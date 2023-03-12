انطلاق مرحلة جديدة من أشغال محطة تحلية مياه البحر في وهران

قام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة لطفي زنادي يوم الأحد، بزيارة تفقّد لمشروع محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض في ولاية وهران.

ووضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حجر الأساس لإطلاق مشروع إنجاز المحطة في شهر جوان الماضي. في إطار مساعي السلطات لتعزيز الأمن المائي للبلاد.

وتأتي هذه الزيارة بعد إنهاء جزء من المخططات الهندسية والمراحل الابتدائية للمشروع. حيث سيقوم زنادي بإعطاء إشارة انطلاق عملية الصبّ الخرساني الأولى.

وحسب بيان للشركة فقد شدّد المسؤول على “ضرورة استخدام كل الأنظمة المتطورة في هذا المشروع. ووضع كل الإمكانيات لتسليمه في آجاله المحددة”.

كما ذكر زنادي بأن الشركة الجزائرية للطاقة هي “واحدة من أدوات الدولة لتطبيق الإرادة السياسية القوية في ضمان الأمن المائي للجزائر. إلى جانب مجموعة من الشركات الوطنية الجزائرية التابعة لمجمع سوناطراك”.

وينتظر من هذه محطة أن تغطي احتياجات الجهة الغربية لولاية وهران من مياه الشرب. حيث تعمل بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم.

مدير الجزائرية للطاقة يتفقّد أشغال محطة تحلية مياه البحر في كاب جنات

وكان زنادي قد أجرى الأسبوع الماضي، زيارة عمل وتفقد لمشروع محطة تحلية مياه البحر الجديدة بكاب جنات في ولاية بومرداس.

وحسب بيان للشركة، فقد وقف المسؤول على “مدى تقدم وتيرة العمل بالمشروع، في إطار متابعته لهذه المشاريع ذات الأهمية القصوى للمواطن”.

وشدّد زنادي خلال زيارته على ضرورة “الالتزام الصارم بآجال الإنجاز المحدّدة، وتحقيق الانسجام التام بين مختلف المؤسسات العاملة على هذا المشروع”.

واعتبر زنادي أن مشروع محطة تحلية مياه البحر، هو “بمثابة تحدّ آخر للقطاع”. لكونها أول محطة تشرف على إنجازها شركات جزائرية فقط.

وأسدى الرئيس تبون مطلع العام الجاري، تعليمات بتعميم إنشاء محطات التحلية عبر كامل الشريط الساحلي للجزائر. في إطار “مخطط استعجالي” للحفاظ على الثروة المائية للبلاد.