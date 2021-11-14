انطلاق مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات عبر 32 جامعة جزائرية

أطلقت هواوي الجزائر رسميًا النسخة الثالثة من “مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات” 2021-2022، لصالح الطلبة الجزائريين عبر أكثر من 32 جامعة ومعهد تعليم عال، للمساهمة في تطوير النظام البيئي لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة متطلبات التحول الرقمي.

وأفاد بيان لشركة “هواوي الجزائر”، تلقت الشروق نسخة منه، أن تنظيم هذه المسابقة العالمية يتم على ثلاث مراحل، الأولى وطنية، وثانية إقليمية لمنطقة “شمال إفريقيا”، والمرحلة الثالثة والأخيرة في الصين.

ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية الوطنية الجزائرية الكبرى حسب البيان ذاته، نهاية شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن المنافسة أثارت بالفعل حماسة كبيرة من الطلبة المشاركين في المسابقة الوطنية.

ولفت بيان “هواوي الجزائر” إلى أن مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتماشى بشكل كامل مع منظور الشركة لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية، في خدمة تنمية المواهب في الجزائر.

وأشار البيان إلى أن “هواوي” تعاونت في إطار برنامج “أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات” مع أكثر من 900 جامعة حول العالم لأكثر من 45000 طالب سنويا، كما وقعت “هواوي” في الجزائر، اتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا جامعات ومؤسسات التعليم العالي.

للإشارة، احتلت ثلاث فرق جزائرية مكونة من 3 طلبة المراكز الأولى من بين 61 فريقا مشاركا من حوالي 100 دولة، خلال نسختي 2019 و2020 من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.