انطلاق مصنع “شيري الجزائر” في أكتوبر المقبل

بطاقة إنتاج تقدر بـ50 ألف مركبة سنويا

أكدت مسؤولة بشركة “أوتو ليدر كومباني”، ممثلة علامة السيارات الصينية “شيري” في الجزائر، أن مصنع “شيري” لصناعة السيارات سيدخل حيز الإنتاج خلال شهر أكتوبر المقبل.

في ردها على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية نظمت على هامش تقديم الطبعة الثانية للصالون الوطني لصناعة السيارات ولواحقها الذي سينظم من 6 إلى 10 ماي بمدينة قسنطينة، أعلنت مديرة الاتصال، خامسة بوتيطاو أن مصنع “شيري” لصناعة السيارات في الجزائر سيدخل حيز الإنتاج في أكتوبر المقبل”.

وأوضحت أن المصنع سيشرع في مرحلة أولى في التركيب قبل الانتقال إلى الإنتاج الفعلي مثلما أوصت به السلطات الجزائرية، مشيرة إلى أن أشغال بناء هذا المصنع بلغت نسبة تقدم “معتبرة”.

في تصريح لـ”وأج”، أكد المدير العام للعلامة الصينية بمنطقة افريقيا، هو شون الذي حضر اللقاء أن “مشروع المصنع يتقدم بسرعة وبشكل جيد”، مؤكدا أن “شيري ستشرع في إنتاج سياراتها في الجزائر خلال هذه السنة”.

كما أضاف أن مسؤولي العلامة “يفضلون أن يدخل المصنع حيز الإنتاج قبل شهر أكتوبر، في حال كانت الظروف مواتية”، مضيفا أنه سيتم إطلاق المشروع “على أقصى تقدير خلال شهر أكتوبر، بطاقة إنتاج تقدر بـ50.000 سيارة/سنة سيتم بلوغها تدريجيا”.