انطلاق موسم جديد معقد بالنسبة للأندية

الرابطة الثانية هواة:

تعود عجلة بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم (هواة)، بمجموعتيها، وسط غرب ووسط شرق، للموسم الكروي 2023- 2024 إلى الدوران هذا الأسبوع، بعدما كانت مقررة يومي 22 – 23 سبتمبر، والتي تأجّلت بسبب العراقيل المختلفة التي واجهت الكثير من الأندية في تحضيراتها لاسيما من حيث منع بعض الفرق من الانتدابات خلال الميركاتو الصيفي لتراكم ديونها، وقضية تأهيل الملاعب من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، وهو ما قد ينعكس سلبا على المستوى الفني العام للمنافسة.

وفي الوقت الذي ستسعى فيه الفرق، التي ضيّعت الصعود الموسم الفارط، إلى التنافس على نفس الهدف، بعدما “شحنت بطارياتها” بشكل جيّد خلال فترة “الميركاتو”، تطمح الأندية الصاعدة إلى فرض مكانتها واللعب على تفادي السقوط، ولم لا إحداث المفاجأة بالارتقاء إلى الرابطة الأولى.

في مجموعة وسط غرب، سيسعى الوافد الجديد شباب قير العبادلة، الذي حقق صعودا تاريخيا إلى القسم الثاني، إلى فرض مكانته في أول تجربة له في هذا المستوى، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فرق تتمتع بالخبرة وتعرف كيف تسيّر اللقاءات لفائدتها، على غرار شبيبة تيارت.

أما ترجي مستغانم، الذي ضيّع ورقة الصعود في آخر محطة بعد تصدره للترتيب طيلة المشوار، فيأمل هذه المرة في تفادي سيناريو الموسم الفارط، من خلال محاولة الابتعاد عن الملاحقين منذ الجولات الأولى واللعب بأريحية لبلوغ مبتغاه، لكن البداية لن تكون سهلة حيث سيحل ضيفا على مستقبل واد سلي، الطامح هو الآخر إلى التنافس على ورقة الصعود.

فرق أخرى أعدّت العدة تحسبا للموسم الجديد، لعل أبرزها رائد القبة، الذي تعاقد مع المدرب رضا بن إدريس، مهندس الصعود التاريخي لاتحاد سوف للرابطة الأولى، إضافة إلى جلب عدة لاعبين ذوو خبرة.

وسيكون الصدام قويا في الجولة الأولى، عندما يستضيف الرائد، أحد الأندية الطامحة إلى الصعود ويتعلق الأمر بشباب المشرية.

وينتظر أن تقول الفرق الطامحة إلى الصعود كلمتها، على غرار أمل الأربعاء، النازل من الرابطة الأولى، وكذا نصر حسين داي، في تنقلين على التوالي إلى جمعية وهران وشباب تيموشنت.

من جهته، يستقبل نجم القليعة، العائد إلى الرابطة الثانية بعد غياب دام سنوات عديدة، فريق أولمبي المدية، فيما يستضيف غالي معسكر نادي وداد بوفاريك.

أما في مجموعة وسط شرق، فيأمل الوافد الجديد أولمبي آقبو، الذي سيشارك لأول مرة في تاريخه ضمن القسم الثاني، في تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما تألق وافتك الصعود على حساب شبيبة جيجل، رغم صعوبة المهمة أمام أندية لها “باع طويل”، حيث سيحل ضيفا على شباب باتنة في هذه الجولة الافتتاحية.

وتتميز الجولة الأولى بمباراة في القمة بين شباب برج منايل والضيف جمعية الخروب، الساعيان إلى التنافس على ورقة الصعود.

اتحاد الحراش، الباحث عن الحلم الضائع منذ سنوات، سيشد الرحال إلى نجم التلاغمة في أول اختبار صعب للعاصميين، حيث سيواجهون منافسا عنيدا تنافس على ورقة الصعود الموسم الماضي.

أما اتحاد عنابة ومولودية قسنطينة، فسيكونان أمام فرصة لتحقيق بداية موّفقة، عندما يستضيفان على التوالي، كلا من النازل من القسم الأول هلال شلغوم العيد، واتحاد خميس الخشنة.

باقي المباريات تبدو، نظريا، في متناول الفرق المستضيفة، حيث يستقبل اتحاد ورقلة، العائد إلى الرابطة الثانية مولودية باتنة، ومولودية العلمة، التي تستضيف جمعية عين مليلة، فيما سيكون الصاعد الجديد أولمبي المقرن على موعد مع وفاق سور الغزلان.

وتجرى مباريات مجموعة وسط-غرب، يومي الجمعة السبت، فيما تقام جميع لقاءات مجموعة وسط – شرق يوم الجمعة على الساعة الـ15.00 زوالا.

برنامج الجولة الأولى:

مجموعة وسط – غرب:

الجمعة:

م. وادي سلي – ت. مستغانم (15.00 سا)

ش قير – ش. تيارت (16.00 سا)

السبت: (00. 15سا)

غ. معسكر- و. بوفاريك

و. مستغانم – ص. خ. مليانة

ش. تموشنت – ن. حسين داي

أ. المدية – ن. القليعة (دون جمهور)

ر. القبة – ش. المشرية

ج. وهران – أ. الأربعاء

مجموعة وسط – شرق:

الجمعة (15.00)

ش. باتنة – إ. آقبو

ا. عنابة – هـ. شلغوم العيد

م. قسنطينة – ا. خميس الخشنة

ش. برج منايل- ج. الخروب

ا. ورقلة – م. باتنة

م. العلمة – ج. عين مليلة

ن. التلاغمة – اتحاد الحراش

السبت (15.00)

أ. المقرن- و. سور الغزلان