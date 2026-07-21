انطلاق موسم جني تمور “المنقر”

استقبلت أسواق ولاية المنيعة أولى كميات تمور “المنقر” (الرطب)، إيذانًا بانطلاق موسم جني أحد أبرز الأصناف الموسمية التي تلقى إقبالًا واسعًا من المستهلكين بفضل مذاقها الحلو وألوانها المتدرجة، وذلك تزامنًا مع ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وتتميز تمور “المنقر” بجودتها العالية وتدرج ألوانها بين الأصفر الذهبي والعسلي والأحمر والبني، كما تضم عدة أصناف معروفة في المنطقة، من بينها “المنقر” الذي يمثل مرحلة مبكرة من نضج تمور “الغرس”، إلى جانب أصناف “بيضة الحمام”، و”طنطبوشت”، و”الورقلية”، و”الشيخ”، و”البسر”، و”طافزوين”، فضلاً عن تسميات أخرى تختلف باختلاف مناطق جنوب البلاد.

وشهدت الأسواق اليومية بمدينة المنيعة عرض أولى كميات تمور “المنقر” من صنف “الورقلية”، المعروف أيضًا باسم “الشيخ”، باعتباره أول الأصناف نضجًا بالولاية، في مشهد يتكرر مع بداية كل صيف ويؤشر إلى اقتراب موسم جني مختلف أصناف هذا المنتوج المحلي.

وأوضح التاجر علان أحمد، صاحب محل لبيع التمور بالسوق اليومي وسط مدينة المنيعة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن صنف “الورقلية” يعد أول تمور “المنقر” نضجًا في المنطقة، حيث يتم اقتناؤه مباشرة من الفلاحين وأصحاب البساتين المنزلية قبل تعليبه وتسويقه بطريقة مميزة داخل المحل.

وأضاف أن سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ خلال الأيام الأولى من طرحه نحو 900 دينار، على أن ينخفض تدريجيًا مع نضج باقي أصناف “المنقر” ليصل إلى ما بين 200 و250 دينارًا للكيلوغرام، مشيرًا إلى الإقبال الكبير للمواطنين على اقتناء هذا المنتوج الموسمي لما يتميز به من جودة ومذاق حلو.

ولا يقتصر حضور تمور “المنقر” على بعدها الاقتصادي، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي والثقافي، إذ يحرص سكان المنيعة، خاصة أصحاب بساتين النخيل المنزلية، على توزيع أولى ثمار الموسم على الجيران والأقارب فيما يعرف محليًا بـ”التاذيقة” أو “الفال”، وهي عادة متوارثة تجسد قيم التضامن والتآزر والمحافظة على الموروث الاجتماعي.

وتشكل تمور “المنقر”، إلى جانب لبن الماعز أو الإبل أو البقر المبرد، وجبة غذائية متكاملة تعتمد عليها العديد من العائلات في مناطق الجنوب خلال فصل الصيف، لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية وقدرتها على تزويد الجسم بالطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتصنف تمور “المنقر” ضمن أجود وألذ أنواع التمور الجزائرية، إذ تتوفر لفترة موسمية قصيرة تسبق انطلاق جني محصول تمور “الغرس” ثم “دقلة نور”، ما يجعلها من أكثر الأصناف انتظارًا لدى المستهلكين مع حلول كل موسم صيف.