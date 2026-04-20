انطلاق ورشة “فيفا” خاصة بكرة القدم للهواة بالجزائر

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي

أطلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، ورشة عمل مخصصة لتطوير كرة القدم “هواة” بالجزائر، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

وأشرف على مراسم افتتاح أشغال هذه الورشة، الأمين العام المساعد لل”فاف”، حليم جندوبي، بحضور خبيري “الفيفا” بلحسن مالوش، مسؤول بالقسم التقني الجهوي لمنطقة شمال إفريقيا وعمرو محب، المكلف بكرة القدم للهواة لمنطقة إفريقيا.

وتميزت الفترة الصباحية بعقد اجتماع موسع ضم إطارات المديرية الفنية الوطنية والمديرين الفنيين الجهويين، إلى جانب مدربي المنتخبات الوطنية، مرفقين بأطقمهم الفنية.

وتمحورت المناقشات، في مرحلة أولى، حول تقييم شامل لوضعية كرة القدم لدى الهواة بالجزائر، مع الوقوف على أبرز التحديات المرتبطة ببيئة الممارسة، قبل الانتقال خلال الفترة المسائية إلى ورشات عمل تطبيقية خصصت لتعميق النقاش حول الحلول المقترحة، على أن تختتم أشغال هذه الورشة اليوم الاثنين بعرض التقرير النهائي وأهم التوصيات المنبثقة عن مختلف النقاشات وذلك بحضور كافة الأطراف المعنية.

وتهدف هذه المبادرة، التي تندرج في إطار التعاون بين “الفاف” و”الفيفا”، إلى تعزيز تطوير كرة القدم انطلاقا من القاعدة في الجزائر من خلال توفير مرافقة تقنية ملائمة، بما يضمن استدامة وتنظيم الممارسة لدى فئة الهواة.