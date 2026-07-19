انطلاق “72 ساعة مقاولاتية” بمشاركة شباب من الجالية لدعم المشاريع الناشئة

في طبعتها الثالثة

انطلقت، السبت، الطبعة الثالثة لتظاهرة “72 ساعة مقاولاتية” بمشاركة أكثر من 30 شابًا من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، إلى جانب شباب من مختلف ولايات الوطن، بهدف مرافقة حاملي المشاريع وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مجسدة على أرض الواقع.

وتُنظم التظاهرة، التي تشرف عليها القافلة الوطنية “شاب فكرة”، بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية، من بينها وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، والصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، إلى جانب فاعلين في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال.

ويمتد برنامج التظاهرة على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن لقاءات مهنية وموائد مستديرة وورشات عمل تهدف إلى تزويد الشباب بالمعلومات والإرشادات اللازمة لإطلاق مشاريعهم.

وشهد اليوم الأول من الفعاليات مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالمقاولاتية، أبرزها مناخ الاستثمار في الجزائر، والتحفيزات الموجهة للمستثمرين، وآليات تمويل المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، إلى جانب كيفية إنشاء المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة لفائدة الشباب.

كما يشمل البرنامج تنظيم زيارات ميدانية إلى المسرع العمومي “ألجيريا فنتشر”، إضافة إلى مشاريع استثمارية جُسدت على أرض الواقع من قبل مستثمرين وحاملي أفكار من أبناء الجالية الجزائرية.

ويهدف هذا اللقاء أيضًا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات، وبناء شراكات جديدة، وترسيخ ثقافة الابتكار في التسيير المؤسساتي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين القافلة الوطنية “شاب فكرة” وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، ترمي إلى تقريب أصحاب الأفكار والمشاريع من المؤسسات الاقتصادية والصناعية، والعمل على تطوير حلول ابتكارية تخدم التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس مبادرة القافلة الوطنية “شاب فكرة”، أنيس بن طيب، أن التظاهرة تعكس جاذبية المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الجزائر، معتبرًا أنها توفر ظروفًا مشجعة للشباب حاملي الأفكار، في ظل وجود نماذج ناجحة لمشاريع استثمارية واعدة على أرض الواقع.

وشدد بن طيب على أهمية مواصلة دعم ومرافقة أبناء الجالية الجزائرية والشباب من مختلف ولايات الوطن، بما يسهم في تشجيعهم على الاستثمار وإطلاق مشاريع اقتصادية داخل البلاد.

من جانبه، أبرز رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بالنيابة، سعيد رنين، أهمية هذه المبادرة في ترقية ثقافة الابتكار لدى الشباب، مؤكدًا استعداد المؤسسات الاقتصادية لمرافقة ودعم كل فكرة من شأنها الإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني.