“انظر ماذا وجدت”.. رسالة خطيرة لاختراق حسابات فيسبوك

حذّر خبراء رقميون مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية “مسنجر” من فتح رسالة نصها “انظر ماذا وجدت” لأنها تهدف إلى اختراق حساباتهم على الفيسبوك أو سرقة المعلومات الشخصية.

وأوضح خبراء الأمن أن عملية الاحتيال السيئة هذه، التي رصدت لأول مرة العام الماضي، عادت ويمكن أن تسمح للقراصنة بالوصول إلى البيانات الشخصية للغاية. ويبدو أن هذا التهديد الجديد يتصاعد في جميع أنحاء العالم.

وحسب المصدر ذاته فسيُنقل أولئك الذين خُدعوا إلى صفحة “فيسبوك” وهمية والتي تقوم بعد ذلك بسحب بيانات المستخدم حيث يكتب الشخص اسمه وكلمة المرور.

ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات الحيوية لاكتشاف البيانات الشخصية وحتى تثبيت البرامج الضارة على الأجهزة.

وبمجرد وصول المحتال إلى حساب “فيسبوك”، يمكنه أيضا مداهمة دفاتر العناوين وإرسال النصوص الضارة إلى المزيد من المستخدمين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها حيل “مسنجر” عبر الإنترنت مع استهداف مستخدمين مؤخرا بالرسالة التي تقول “هل هذه صورتك في هذا الفيديو؟”.

وفي حال تم الضغط على الرابط، فمن الجيد التوجه مباشرة إلى “فيسبوك” وتغيير كلمة المرور الخاصة بك في قائمة الإعدادات. وسيؤدي هذا إلى منع المتسللين من الوصول إلى حسابك.

وفي حديثه عن عملية الاحتيال الجديدة، قال ريفر هارت، خبير الخصوصية الرقمية في ProPrivacy: “قد يكون من الصعب تحديد هذه الحملة الجديدة، والضحايا هم عادة مستخدمو “مسنجر” الذين تم اختراق حساباتهم مرة من قبل في الماضي – ما قد يؤدي إلى مضاعفة التأثير الكارثي للهجوم.