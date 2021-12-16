أكد وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، الخميس، أن مصالحه تعمل مع السلطات العمومية وكذا الأسلاك الأمنية من أجل توفير الأمن للطلبة المقيمين في الإقامات الجامعية.

وفي رده على سؤال حول تندي الخدمات في الإقامات الجامعية وانعدام الأمن قال بن زيان أن الوزارة بصدد القيام بإصلاحات تدريجية، مؤكدا أن المشكل ليس حالي وإنما موجود منذ سنوات السبعينات.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على أشغال الندوة الوطنية للجامعات أن مصالحه تتكفل بالأمور الأولية وهي الإيواء، النقل والإطعام، بينما يتم التعامل مع السلطات العمومية فيما يخص الأمن الخارجي.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع أنه يتم السعي للعمل مع الأسلاك الأمنية لتوفير الأمن الخارجي مشيرا إلى أن ليس كل الإقامات الجامعية تعاني من نفس المشكل ولهذا سيتم العمل حسب الأولويات.

وفي نفس السياق كشف المتحدث ذاته أن هناك 72 إقامة جامعية من أصل 445 تعطلت فيها خدمات التدفئة، مؤكدا أن التقارير أثبتت وجود بعض الإختلالات بالاقامات الجامعية وهذا ما أثر سلبا على الطلبة.