الجزائر

انعقاد اجتماع اللجنة الإسبانية الجزائرية المشتركة للأمن

الشروق أونلاين
تمّ أمس الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد، انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة الاتفاق الأمني بين إسبانيا والجزائر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الاسبانية، فقد ترأس هذا الاجتماع عن الطرف الجزائري، كمال كايلي، ممثلا عن وزارة الداخلية والنقل، وإيلينا غارزون، المديرة العامة للعلاقات الدولية والأجانب.

ووفقا لذات المصدر، فقد تناول الاجتماع المسائل ذات الاهتمام المشترك بشأن التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

للإشارة، تم التوقيع على اتفاقية الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة بين إسبانيا والجزائر سنة 2008، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لصالح البلدين.

