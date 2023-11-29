انعقاد الدورة الأولى من المشاورات السياسية الجزائرية-الأذربيجانية

انعقدت الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين الجزائر وأذربيجان، يوم الأربعاء، ببابكو (أذربيجان). ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، ونائب وزير خارجية أذربيجان يالشين رافييف.

وأفاد بيان الخارجية الجزائرية أن “انعقاد هذه الدورة الأولى من المشاورات السياسية يأتي بعد توقيع البلدين على الاتفاق الثنائي المؤسس لها شهر أوت 2022”.

واستعرض الطرفان حسب البيان “واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها على ضوء خطة العمل الطموحة. التي اتفق على العمل عليها رئيسا دبلوماسية البلدين خلال زيارة عطاف، إلى باكو، شهر جويلية المنصرم”.

واتفق الجانبان خلال هذه المشاورات على “رفع نسق ونظامية تبادل الزيارات على مختلف المستويات والعمل على التحضير لتوقيع الاتفاقيات الثنائية قيد التفاوض في قادم المواعيد بين البلدين”.

“ولقد اتاح التبادل المثمر والصريح بتوضيح المواقف بشأن قضيتي الصحراء الغربية وكارباخ، واللتان تعتبران قضيتين منفصلتين تمامًا في نظر القانون الدولي. وهو ما سمح بدحض التأويلات المغلوطة لبعض الأطراف حول الموضوع”.