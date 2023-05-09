انعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين الجزائر وصربيا

انعقدت، الإثنين، بالجزائر العاصمة الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين الجزائر وصربيا، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وترأس الدورة مناصفة الأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني وكاتب الدولة للشؤون الخارجية، غوران آليكسيتش الذي يقوم بزيارة للجزائر يومي 8 و9 ماي الجاري.

واستعرض الطرفان، خلال المشاورات،واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها على ضوء الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي اطلقتها الجزائر وجودة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية في بيانها أن “الطرفين جددا التزامهما بإعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون الثنائية والتحضير للمواعيد الثنائية القادمة.

كما اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل إرساء تعاون اقتصادي مربح للطرفين بفضل الامتيازات التي يمنحها الاطار القانوني الجديد للاستثمار.

وفي هذا السياق، يضيف البيان، أبرز الطرفان ضرورة ترقية التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة وتكنولوجيا الاعلام والاتصال والمنشآت القاعدية والري والسياحة والطاقة والتعليم والثقافة ورفعه إلى مستوى العلاقات السياسية تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وشكلت المشاورات السياسية فرصة لتبادل الرؤى حول عديد المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الاوسط وآخر التطورات في منطقة البلقان.

أما فيما يتعلق بمسألتي الصحراء الغربية وكوسوفو، سمحت المحادثات المثمرة والصادقة بتوضيح المواقف إزاء هاتين المسألتين المنفصلتين على مستوى القانون الدولي إضافة إلى ابداء الرفض بخصوص بعض التأويلات الخاطئة الصادرة من بعض الأطراف.

وعرفت المشاورات توافقا كبيرا من حيث التزام البلدين بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي والشرعية الدولية والحل السلمي للنزاعات.

وتابعت الوزارة في بيانها أن الطرفين اتفقا أيضا على تعزيز التشاور بين الجزائر وصربيا داخل الهيئات الإقليمية والدولية ودعم جهود المجتمع الدولي في البحث عن حلول سلمية للأزمات والنزاعات وفقا للوائح الأممية ومبادئ القانون الدولي.

ومن جهة أخرى، بحث الطرفان سبل دفع التعاون والتشاور بين البلدين في اطار حركة دول عدم الانحياز تحضيرا للمواعيد القادمة المرتقبة في هذا الاطار ذات الاهمية في السياق الدولي الحالي.

وكان كاتبة الدولة الصربي للشؤون الخارجية قد استقبل من طرف وزير الخارجية، أحمد عطاف، حسب ذات البيان.