انعقاد الدورة الـ 11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية

انعقدت، الدورة الـ 11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان والأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، آن ماري ديكوت.

وأفاد بيان للخارجية، أن هذه الدورة التي عقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سمحت “بإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات على الصعيد السياسي والتعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي وتنقل الأشخاص”.

وأشار نفس المصدر الى أن “المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت أيضا محل نقاش بين المسؤولين الساميين، خاصة الوضع في منطقة الساحل وفي مالي و الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص الوضع في فلسطين والأزمة الانسانية بغزة و كذا مسألة الصحراء الغربية”.