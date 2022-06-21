انعقاد القمة الرابعة الجزائرية- الإيطالية يومي 18 و19 جويلية بالجزائر

يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، شكيب رشيد قايد، الأربعاء، بزيارة عمل إلى روما في إطار التحضير للقمة الثنائية الرابعة الجزائرية-الايطالية المزمع عقدها بالجزائر العاصمة يومي 18 و19 جوان المقبل.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية يترأس”شكيب رشيد قايد مناصفة خلال هذه الزيارة مع نظيره الايطالي، ايطور فرانشيسكو سيكي، لجنة المتابعة المكلفة بتنظيم هذه القمة فضلا عن منتدى الأعمال الذي سيجري على هامش القمة”.

وأوضح البيان أن هذا الموعد الجديد يندرج في إطار مواصلة المساعي المبذولة “لتجسيد إرادة وقرارات السلطات العليا لكلا البلدين الملتزمون التزاما قويا بتعميق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي للرقي بها إلى مستوى الطموح المشروع لكلا الجانبين”.

وتابع البيان أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية سيستعرض مع نظيره الايطالي، “مجموع مشاريع الاتفاقيات الثنائية التي سيتم توقيعها بمناسبة هذه القمة”.

واختتم المصدر في الأخير، أن رشيد قايد سيقوم من جانب آخر بـ”دراسة مجموع العلاقات الثنائية الجزائرية-الايطالية وكذا المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيما الوضع السائد في كل من ليبيا ومالي والساحل وأوكرانيا والصحراء الغربية”.