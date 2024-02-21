انعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين

تكريم عدد من الصحافيين القدامى

تعقد المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين مؤتمرها الثالث الذي سيكون عاديا وانتخابيا في نفس الوقت، وذلك صبيحة الخميس بمركز الصحافة للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، بحسب ما علم من الأمانة العامة للمنظمة.

وبحسب بيان المنظمة، فإن “أشغال المؤتمر الثالث للمنظمة ستتمحور حول قراءة من أجل المصادقة على التقارير الأدبية والمالية لنهاية العهدة للمكتب التنفيذي المنتهية عهدته، قبل الشروع في انتخابات المكتب الجديد بما فيهم الرئيس لعهدة قادمة”.

وتحسبا لهذا المؤتمر الانتخابي، نصبت لجنة الترشيحات من أجل دراسة مختلف ملفات المترشحين، حيث أسفرت على ترسيم قائمة تضم 14 مترشحا للمكتب التنفيذي ومترشح واحد لمنصب رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين.

وأضافت الأمانة العامة للمنظمة أن أشغال المؤتمر سيحضره عدد من الصحافيين الرياضيين القدامى (كملاحظين) وشخصيات من الحركة الرياضية الوطنية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإعلامية الوطنية.

وعلى هامش أشغال المؤتمر، ستبادر المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، إلى تكريم عدد من الصحافيين القدامى ممن تركوا بصماتهم في الساحة الرياضية الاعلامية. يذكر أن هذه المنظمة تأسست سنة 2009 ويرأسها منذ ذلك الوقت الصحفي ومدير الاتصال للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، يوسف تازير. وتنظم المنظمة سنويا عدة أنشطة وتظاهرات تهم أصحاب المهنة على غرار منتدى الرياضيين الذي يستضيف شخصيات رياضية وملتقيات وندوات ودورات تكوينية لفائدة الصحافيين في عدة مجالات واختصاصات والدورة التقليدية لكرة القدم داخل القاعة للصحافة الرياضية، إلى جانب عدة نشاطات أخرى ذات طابع إنساني.