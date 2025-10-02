-- -- -- / -- -- --
انعقاد المشاورات السياسية الجزائرية-القطرية

جانب من المشاورات

انعقدت اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، المشاورات السياسية الجزائرية- القطرية في دورتها الثانية التي ترأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، مناصفة مع نظيره القطري، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي.

وحسب ما أفاد به بيان للخارجية، فقد شكل هذا الموعد، الذي يندرج في إطار اللقاءات والزيارات المنتظمة بين البلدين، سانحة متجددة للتطرق لجودة وكثافة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر بدولة قطر الشقيقة وكذا السبل المتاحة لتوطيدها في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقوية والتكنولوجية.

كما سمحت هذه الدورة بتقييم شامل للاستحقاقات المقبلة، على ضوء الديناميكية المتنامية التي تميز العلاقات الثنائية في كل المجالات، وكذا تبادل الرؤى ومناقشة أبرز المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي تتصدرها القضية الفلسطينية.

وفي ذات السياق، جددت الجزائر دعمها المطلق للشقيقة قطر على إثر الاعتداء السافر الذي مس سيادتها، بداية الشهر الفارط، من قبل الكيان الصهيوني.

