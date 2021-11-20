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انعقاد الورشة الـ13 لرابطة علماء وأئمة دول الساحل

الشروق أونلاين
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انعقاد الورشة الـ13 لرابطة علماء وأئمة دول الساحل
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تنظم رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل في غضون الأسبوع الجاري بالنيجر ورشتها الإقليمية الـ13 حول موضوع “دور المرأة في محاربة التطرف والغلو”، حسب ما علم لدى الرابطة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة “تنفيذا لتوصيات قدمت في أكثر من مناسبة على مستوى الرابطة بغرض تقديم طرح إضافي حول أهمية دور المرأة في المجتمع من أجل التأسيس لفكر مناهض للتطرف والغلو في المجتمعات الحديثة”، حسب ما أكده الأمين العام للرابطة، لخميسي بزاز.

الفعاليات تتمحور حول دور المرأة في محاربة التطرف والغلو

وذكر في ذات السياق بتوصيات الورشة الـ12 التي نظمت ببوركينا فاسو شهر جويلية المنصرم وأوصت في أحد بنودها بضرورة مناقشة دور المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح بهذا الصدد أن “تهميش دور المرأة في مواجهة هذه الظاهرة يعد خطأ استراتيجيا”، بالنظر -كما قال- إلى “قدراتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الأفكار المتطرفة، انطلاقا من مكانتها في الأسرة ومسؤوليتها في تربية الأجيال”، مشيرا إلى أن الورشة ستسلط الضوء على تجارب بعض الدول في هذا المجال.

وأضاف أن الجزائر تعد “دولة رائدة” في مجال إشراك المرأة في التعليم الديني الموجه لفائدة النساء، وهو ما ساهم –مثل ما قال- في “خلق وعي فكري في أوساط المجتمع ومكن أيضا من التصدي لظاهرة التطرف والغلو بشكل مباشر وغير مباشر”.

ومن المنتظر أن تخرج الورشة الـ13 للرابطة بتوصيات تدعو إلى الاهتمام بدور المرأة في التصدي لظاهرة التطرف.

تجدر الاشارة إلى أن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل نظمت، منذ تأسيسها بالجزائر سنة 2013، عدة ورشات بالتعاون مع وحدة التنسيق والاتصال لدول الساحل الإفريقي، سعت من خلالها إلى حماية الشباب من التطرف وترسيخ قيم الفكر الوسطي.

للتذكير، تضم الرابطة 11 عضوا من بينهم ثمانية دائمو العضوية في خلية التنسيق والاتصال لدول الساحل الإفريقي (الجزائر، بوركينا فاسو، ليبيا، موريتانيا، مالي، النيجر، نيجيريا، تشاد)، إضافة إلى الأعضاء الملاحظين الثلاثة في نفس الخلية (غينيا، السينغال، كوت ديفوار).

خ.م

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