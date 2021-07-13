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الجزائر

انفجار أنبوب الغاز بمعسكر.. الولاية تصدر توضيحا حول الأسباب

الشروق أونلاين
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انفجار أنبوب الغاز بمعسكر.. الولاية تصدر توضيحا حول الأسباب
ح.م
جانب من الحادث

كشفت ولاية معسكر، عن أسباب انفجار أنبوب غاز ببلدية زهانة، مشيرة إلى أن الحادث كان نتيجة أشغال حفر قام بها فلاح من المنطقة.

بيان الولاية

على إثر حادثة العطب الذي أصاب قناة أنبوب الغاز الطبيعي الرابط مابين غيليزان و مغنية على مستوى دوار بن عوالي ببلدية زهانة، صبيحة اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 في حدود الساعة الثامنة (08.00) صباحا ، تنقل السيد الوالي برفقة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية و كذا مدير الحماية المدنية و مصالح مديرية الطاقة و سونلغاز إلى عين المكان ، حيث تأكد بأن العطب كان نتيجة أشغال حفر قام بها فلاح من المنطقة ، أدت إلى إندلاع شرارة ، الوضع متحكم فيه ، و لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية و لا مادية ،
فيما تعكف المصالح التقنية المختصة على عملية إصلاح العطب .

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