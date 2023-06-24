انفجار الغاز بسطيف: تسجيل 17 إصابة 3 منهم في حالة خطيرة

أصيب 17 شخصا بجروح 3 منهم في حالة خطيرة في حادث انفجار غاز غير متبوع بحريق وسط مدينة سطيف مساء الجمعة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن مصالحها سجلت ليلة الجمعة إلى السبت على الساعة 21و20د حادث انفجار غاز غير متبوع بحريق في بناية وسط المدينة.

الحادث خلف إصابة 17شخصا تتراوح أعمارهم بين 24و65 سنة من بينهم 3 حالاتهم خطيرة، تم إسعاف وإجلاء المصابين إلى المستشفى الجامعي سطيف.

وأوضح البيان أن الانفجار تسبب في تحطم أجزاء من جدار الواجهة على شارع علي فراحتة.

البناية تتكون من طابقين أرضي وأربع طوابق علوية، تتربع على مساحة حوالي 400 متر مربع.

وتنقل والي الولاية “محمد أمين درامشي” إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين وتابع عن كثب عملية التكفل الصحي بهم , كما قام بمعاينة موقع الحادث واطلع على الأضرار المادية التي لحقت بالمرآب.