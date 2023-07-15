انفجار الغاز بغرداية : نقل ضحية ثالثة إلى العاصمة على متن مروحية

نقلت مصالح الحماية المدنية ضحية ثالثة تعرضت للإصابة في إنفجار الغاز الذي وقع الأمس الجمعة، إلى المستشفى الخاص بالحروق بزرالدة.

حسب بيان الحماية المدنية الذي نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مصالح الحماية المدنية قامت بتسخير مروحية تابعة لمجموعتها الجوية من أجل نقل الضحية إلى مستشفى زرالدة.

حسب بيان الحماية المدنية الذي نقلته الوكالة “بعد إجلاء الأب وابنته عن طريق مروحيتين للوحدة الجوية للحماية المدنية من ولاية غرداية إلى ولاية الجزائر، وبعد استحالة نقل الأم بسبب عدم استقرار حالتها الصحية يوم أمس وبعد استقرارها نهار اليوم، تم تسخير مروحية الوحدة الجوية للحماية المدنية من أجل نقلها إلى مستشفى زرالدة المختص في الحروق”.

وقد أفادت الحماية المدنية في وقت سابق أن انفجار قارورة غاز بوتان تسبب في انهيار كلي لمسكن وتضرر بناية مجاورة جزئيا، الأمس الجمعة 14 جويلية على الساعة الثانية زوالا و37 دقيقة، ببني يزغن التابعة لبلدية بونورة.

الحماية المدنية قالت أن عناصرها تنقلوا إلى عين المكان مرفقين بفرقة كلاب متخصصة في البحث عن الأشخاص لإنقاذ أفراد المسكن الذي هدمه الإنفجار كلية.

وكالة الأنباء أيضا ونقلا عن الحماية المدنية قالت أن الانهيار الذي تسبب به انفجار الغاز قد خلف وفاة رضيع (17 شهرا)، نجل مالك المنزل، وجرح أربعة أفراد من نفس العائلة ويتعلق الأمر بالأب (42 سنة) والزوجة (28 سنة) وطفلين (7 و5 سنوات) حيث أصيبوا بحروق ونقلوا إلى مستشفى براهيم تيريشين بغرداية.

وأجلت مصالح الحماية المدنية جوا ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بالغة إلى المستشفى المتخصص بالدويرة (الجزائر العاصمة).

كما قالت الحماية المدنية أنها سخرت مروحيتين تابعين للمجموعة الجوية للسلك من أجل نقل المصابين من ولاية غرداية إلى المستشفى المتخصص بزرالدة وكذا مستشفى باستور بالجزائر العاصمة.