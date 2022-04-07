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الجزائر

انفجار برج بوعريريج: إرتقاع الحصيلة إلى 3 قتلى و11 جريح

الشروق أونلاين
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انفجار برج بوعريريج: إرتقاع الحصيلة إلى 3 قتلى و11 جريح
ح.م
جانب من الانفجار

تسبب الانفجار الذي هز، صبيحة الخميس، أحد المنازل بولاية برج بوعريريج بسبب تسرب للغاز، في وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين  بجروح.

وكشفت آخر حصيلة حول الحادث عن ارتفاع عدد المصابين إلى 11 شخصا، في حين تم تسجيل 3 أشخاص بينهم رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد وقع الانفجار بأحد المنازل  بحي 5 جويلية بولاية ببرج بوعريريج بسبب تسرب الغاز  مما أدى إلى انهيار بناية سكنية R+02.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر برج بوعريريج.

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