انفجار برج بوعريريج: إرتقاع الحصيلة إلى 3 قتلى و11 جريح

تسبب الانفجار الذي هز، صبيحة الخميس، أحد المنازل بولاية برج بوعريريج بسبب تسرب للغاز، في وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

وكشفت آخر حصيلة حول الحادث عن ارتفاع عدد المصابين إلى 11 شخصا، في حين تم تسجيل 3 أشخاص بينهم رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد وقع الانفجار بأحد المنازل بحي 5 جويلية بولاية ببرج بوعريريج بسبب تسرب الغاز مما أدى إلى انهيار بناية سكنية R+02.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر برج بوعريريج.