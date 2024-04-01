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الجزائر

انفجار شاحنة الوقود بسطيف.. نفطال تصدر بيانا

الشروق أونلاين
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انفجار شاحنة الوقود بسطيف.. نفطال تصدر بيانا
صورة للحادث

نفت مؤسسة نفطال كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تبعية شاحنة نقل الوقود التي انفجرت بسطيف لأسطولها أو لأسطول متعامليها.

وقالت المؤسسة في بيان لها نشرته على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أنه على إثر الحادث الخطير الذي تبع انقلاب شاحنة لنقل الوقود، الأحد، في الطريق السيار شرق-غرب على مستوى ولاية سطيف والذي أدى إلى نشوب حريق عقب انفجار مقطورة نقل الوقود، تؤكد نفطال أن الشاحنة ليست ملكا للمؤسسة ولا لأحد من متعامليها.

للتذكير فقد تعرضت شاحنة ذات صهريج لنقل المواد الخطيرة، الأحد، على الساعة 11سا45د بولاية سطيف لانقلاب تبعه انفجار أدى إلى إصابة عنصرين من عناصر الحماية المدنية بحروق من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم  “مدير الحماية المدنية لولاية سطيف وقائد الوحدة الرئيسية “.

وتم تحويل قائد الوحدة الرئيسية عن طريق مروحية الحماية المدنية إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بالجزائر العاصمة.

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