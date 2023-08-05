انفجار شقة في باريس يخلف 5 مصابين

وقع اليوم السبت 5 أوت، انفجار في شقة في الدائرة الـ18 بباريس مخلفا 5 مصابين.

وقع انفجار شقة في باريس اليوم السبت 5 أوت، حوالي الساعة الثانية ونصف بعد الزوال، وهذا في الدائرة الثامنة عشر للعاصمة الفرنسية حسب ما أفادت به وسائل إعلامية فرنسية.

الانفجار الذي وقع في آخر طابق لبناية مكونة من 3 طوابق أدى إلى تحطيم شبه كلي لواجهة البناية، كما تسبب في نقل 5 مصابين للمستشفى منهم مصاب في وضعية جد حرجة.

سبب الإنفجار مجهول إلى حد الساعة حسب الصحافة الفرنسية. جريدة “لوفيجارو” قالت أن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وقد تنقل مئات رجال المطافىء مع عشرات المركبات إلى المكان وذلك لمنع أي اندلاع حريق أو تنقله للبنايات المجاورة.

الإعلام الفرنسي قال أن أسباب الإنفجار لا تزال غير معروفة. في حين قالت “لوفيجارو”، نقلا عن مصدر قريب من القضية أن سبب الإنفجار هو حادث منزلي.

في حين فتح وكيل الجمهورية في باريس تحقيقا لمعرفة أسباب الإنفجار، وستتولى شرطة الدائرة الثامنة عشر القيام بالتحقيقات.