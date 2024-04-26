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الجزائر

انفجار غاز في العاصمة يخلف 22 جريحا

الشروق أونلاين
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انفجار غاز في العاصمة يخلف 22 جريحا

 أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن حدوث انفجار للغاز في حي 700 مسكن المالحة بلدية جسر قسنطية في الجزائر العاصمة.

وأكدت الحماية المدنية على تسجيل 22 إصابة جراء هذا الحادث، 08 جرحى نقلوا الى المستشفى و 14 منهم تم اسعافهم في عين المكان.

وفي بيان لها، قال ذات المصدر بأن وحداته الحمائية سارعت إلى عين المكان في حدود الساعة 20 سا18د، بسبب حادث انفجار غاز متبوع بحريق على مستوى الطابق الارضي لعمارة تتكون من R+ 5 بحي 700 مسكن المالحة بلدية جسر قسنطينة.

وأكدت ذات المصالح تسخيرها لثلاث شاحنات إطفاء و خمس سيارات إسعاف وشاحنة السلم الميكانيكي.

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