انفجار في القناة تحويل المياه من سد بني هارون إلى سد كدية لمدور بباتنة

قطعة معدنية شطرت سيارة إلى نصفين وأنباء عن وقوع جرحى

وقع، مساء الأحد، انفجار كبير في القناة الرئيسية لتحويل المياه من سد بني هارون إلى سد كدية لمدور بتيمقاد بباتنة، ما أسفر عن تسربات مائية هائلة، استوجبت تنقل مصالح الحماية المدنية والدرك لمعاينة موقع التسرب.

ووقع الانفجار المدوي جراء ضغط المياه القوي بمنطقة بولهيلات دائرة الشمرة ولاية باتنة، فيما أورد مواطنون معلومات أولية غير متحقق منهاـ تخص سقوط قطعة معدنية على سيارة المركبة من نوع جي 5 بأضرار بالغة، أدت إلى تشطيرها إلى قسمين، فيما ذكرت مصادر رسمية أن جريحا واحدا فقط تم تسجيله جراء تطاير الحجارة لحظة وقوع الانفجار الضاغط.

وتشهد القناة الرئيسة لتحويل المياه من سد بني هارون نحو سد كدية لمدور بباتنة، ضجة كبرى جراء العيوب التقنية والأعطال الكبيرة التي شهدها منذ أعوام، فيما كان ينتظر أن يحل مشكلة نقص المياه بولاية باتنة، في وقت طالب فيه والي ولاية باتنة الحالي، بصيانة كافة المقاطع المتضررة على مسافة 15 كلم.

يذكر ان مشروع القناة المحولة والمعروف لدى العامة بمشروع حداد، استهلك الملايير، وظل يعاني من التسربات والأعطال المختلفة فوتت فرصة استغلاله في القضاء على العجز المائي الذي يعاني منه سكان الولاية بعد انخفاض محزون سد كدية لمدور لمستوى قياسي في التدني بلغ 5.5 مليون متر مكعب.