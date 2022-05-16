وحسب ما نقلته رويترز عن مصدر أمني، فإن الوزير توفيق شرف الدين في حالة صحية جيّدة بعد الحادثة، غير أنّ زوجته أصيبت بحروق خفيفة من الدرجة الأولى.
وقع انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي يوم الإثنين، بعد حدوث تسرّب للغاز، ما أسفر عن إصابة زوجة الوزير بحروق طفيفة.
وحسب ما نقلته رويترز عن مصدر أمني، فإن الوزير توفيق شرف الدين في حالة صحية جيّدة بعد الحادثة، غير أنّ زوجته أصيبت بحروق خفيفة من الدرجة الأولى.
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