انفجار في موناكو يخلف 3 جرحى واستنفار أمني لضبط المشتبه به

أصيب 3 أشخاص، 2 منهم في حالة حرجة للغاية، جراء انفجار وقع عند مدخل مبنى سكني في إمارة موناكو، فيما أطلقت السلطات عملية أمنية واسعة النطاق لتعقب مشتبه به فر من موقع الحادث.

وقال وزير الدولة في موناكو، كريستوف ميرماند، إن الانفجار وقع قرابة الساعة 9:00 مساء بالتوقيت المحلي، مؤكداً أن السلطات لا تستطيع حتى الآن الجزم بما إذا كان الحادث هجوماً متعمدًا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية ومحلية بأن التحقيقات الأولية ترجح انفجار عبوة ناسفة، فيما أظهرت كاميرات المراقبة شخصاً يضع حقيبة ظهر عند مدخل المبنى قبل لحظات من الانفجار ثم يفر من المكان.

وبحسب التقارير الميدانية، شوهد المشتبه به، الذي كان يرتدي قبعة داكنة، وهو يهرب سيراً على الأقدام باتجاه بلدة بوسوليه الفرنسية القريبة من الحدود المباشرة مع موناكو.

وأسفر الانفجار عن إصابة رجل وامرأة، يبلغان من العمر بين 50 و 60 عاماً، إضافة إلى مراهق من العائلة نفسها، بينما تعرض 4 أشخاص آخرين لصدمة نفسية حادة.

ووصف ميرماند الحادث بأنه غير مسبوق في تاريخ الإمارة، فيما أعلن رئيس بلدية مدينة نيس الفرنسية دعمه الكامل لفرق الطوارئ، واصفاً ما جرى بأنه مأساة حقيقية تضرب موناكو.

وأرسلت فرنسا فرق إنقاذ عاجلة إلى موقع الحادث، بالتزامن مع إطلاق عملية أمنية مشتركة ومكثفة بين البلدين لتعقب المشتبه به الهارب وتأمين المنطقة المحيطة بالحادث.