انفجار قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في الهند (فيديو)

قالت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء إنها تحقق في وقوع انفجار قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في نيودلهي.

وكشفت الشرطة الهندية أنها لم تعثر على مواد متفجرة قرب السفارة الإسرائيلية، مؤكدة استمرار التحقيقات حول الحادثة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية ودولية بأن الشرطة تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية.

كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمخلّفات التفجير في محيط السفارة الإسرائيلية.