انفجار قنبلة قرب رئيس الوزراء الياباني خلال إلقائه خطاباً

كشفت وسائل إعلام يابانية أن قنبلة دخانية انفجرت بالقرب من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال إلقائه كلمة في الهواء الطلق بمدينة واكاياما في إطار حملته الانتخابية.

وأفادت وكالة جيجي للأنباء اليابانية، إنه تم إجلاء كيشيدا فور سماع صوتا يشبه الانفجار، سُمع في مكان الواقعة، أين كان الوزير الياباني يلقي خطابه في ميناء للصيد غرب البلاد.

وأضاف ذات المصدر، أن رئيس الوزراء “فوميو كيشيدا” لم يصبه أي مكروه، حيث اعتُقِل شخص في مكان الواقعة، مشتبه فيه في ميناء سايكازاكي من طرف الشرطة اليابانية.

وقال الوزير الياباني في أول تصريح له بعد أن استأنف نشاطه للحملة الانتخابية: “تحقق الشرطة في التفاصيل. أود أن اعتذر على القلق الذي لحق بالناس”.

وتحدثت وسائل إعلامية أن الشخص المشتبه به قام بإلقاء جسم يشبه “قنبلة دخان” في مكان الواقعة. مضيفة أن كيشيدا احتمى ولم يصب بسوء.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان، جريمة قتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، شهر جويلية من العام الماضي، إذ باغته شاب بعدة رصاصات أنهت حياته خلال إلقائه خطابا في الشارع أيضا.